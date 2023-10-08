KKTC’nin önde gelen gazetecilerinden Sami Taşarkan hayata gözlerini yumdu. Taşarkan’ın vefatı başta ailesi ve basın camiası olmak üzere tüm seçenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği de Sami Taşarkan vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesjda şu ifadelere yer veridi:

“Seni unutmayacağız Sami abi...

Hayatını Kıbrıs Türk medyasına adadı. Kıbrıs Türk Basın tarihi, Sami Taşarkan olmadan yazılamaz.

Her aşamada, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ne sahip çıktı. En zor dönemlerde abi olarak genç gazetecilerin yanında durdu.

Büyük bir üzüntü ile yaşama veda ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşama tutunma adına uzun süredir büyük bir mücadele vermekteydi. Ruhu şad olsun.

Seni unutmayacağız Sami abi… Mücadelen yeni nesillere ışık olacak. Gelecek nesillere seni anlatmak, öncelikli görevimiz olacak.

Hoşça kal Sami Taşarkan.”