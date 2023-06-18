Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa Suriçi Derneği (MAS-DER)’in daveti üzerine katıldığı “Her şey Mağusa için” temalı sohbet toplantısında belediyenin çalışmalarını anlattı. MAS-DER’İN suriçindeki binasında dün sabah 10.30’da gerçekleşen etkinlik MAS-DER’in Eski Başkanı Rifat Yalınç’ın açılış konuşmasıyla başlayarak katılımcıların sorularıyla devam etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Uluçay, idari anlamda alınacak tedbirleri bildiğini, bu çalışmaları yapacaklarını, olağanüstü bir felaket olmazsa Zeren Mungan gibi gönüllü insanlarla birlikte başarılı olacaklarına inandıklarını kaydederek, “2.5 yılda borç yükünün hafiflemesi ve normale dönülmesini öngörüyorduk ancak şu anda bu programı 1.5 yıla indirdik, ayda yaklaşık 2.5 milyon TL tasarrufumuz var, her kuruşun hesabını verebilecek şekilde çalışıyoruz, ödediğiniz her kuruşun hesabını vermeye hazırım, ben bunun sorumluluğunu taşıyorum” diye konuştu.

MASDER Eski Başkanı Rifat Yalınç, 5 yıldan beridir devam eden hafta sonu sohbetlerinin son etkinliğini yaptıklarını ve toplantılara yaz arası vereceklerini ifade ederek, son toplantıya çok değerli bir konuk olan Başkan Dr. Süleyman Uluçay’ı misafir ederek tamamlayacaklarını söyledi. Yalınç, diğer programlardan farklı olarak Başkan Uluçay’ın sunum yapmak yerine katılımcıların sorularını yanıtlayacağını, böylece Mağusa’da yaşanan her türlü sorunun dile getirilmesi, çözümü konusunda bilgi edinilmesinin sağlanacağını ifade etti. Yalınç, Başkan Uluçay’ın bir de öz geçmişini aktardı.

“BAYKAL TÜNELİNE BELEDİYE OLARAK SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Baykal Tüneli ve Kent müzesiyle ilgili sorulan bir soru üzerine, Baykal Tünelinin Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde yeri olduğunu, kimisinin o tünelden geçerek Mağusa’ya geldiğini kimisinin bu hikayeleri dinlediğini ifade ederek, Mücahit Komutanları Derneği ve Mücahitler Derneği’nin kendisine konuyu aktardığını, derneklerin ve GKK’nın konuya sahip çıktığını, Belediyenin de konuya sahip çıkacağını kaydetti. Uluçay, bunun hem çocuklarımıza varoluş mücadelesini anlatırken elle tutulur somut bir konu olduğunu hem de diğer şehirlerdeki hikâyelerden farklı olduğunu, bu çalışmaları toparladıklarını, bu gibi çalışmaları gerçekleştirmek istediklerini aktararak, kent müzesi konusunda bir sivil toplum örgütünün çalışmalar yaptığını, bu çalışmayı desteklediklerini kent müzesinin oluşabilmesi için bir çalışma yürüttüklerini, Turizm Bakanlığı’nın da bu konuda hemfikir olduğunu söyledi.

“BİZ AB’YE İNSAN HAKLARINA VERDİĞİ DEĞERDEN DOLAYI DEĞER VERİYORUZ, DERİN BİR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM”

Başkan Süleyman Uluçay, “kanalizasyon ve kazılar hepimizin canını yakıyor, büyük sıkıntı” diyerek, diğer alternatif yolların asfaltlanması için Salamis Yolu’nun kazısını geciktirdiklerini, bu konuda hem ilgili şirket hem de AB ile tatlı sert bir şekilde ilişkilerin yürütüldüğünü söyledi. Başkan Uluçay, kazıları geçici olarak durdurabileceklerini söylediklerinde AB’deki muhataplarının bunu şantaj olarak değerlendirdiğini aktararak, “ben de bunun üzerine dedim ki ‘şantaj değil bu, siz boruları görüyorsunuz, bu şehirde insan yaşadığını unuttunuz’ insanların bırakın maddi anlamda arabalarının gördüğü zararı, maddi anlamda ödediklerini, o toz toprak sağlık açısından ve o bölgedeki işyerlerinde yarattığı büyük sıkıntı var, trafik de aynı şekilde” dedi. “Biz AB’ye insan haklarına verdiği değerden dolayı değer veriyoruz, derin bir hayal kırıklığına uğradım” şeklinde AB’ye tepkisini ifade ettiğini aktaran Başkan Uluçay, projenin boruların döşenmesinden ibaret olmadığını, şehirde insan yaşadığını unutmamak gerektiğine dikkat çekti.

Süleyman Uluçay, Gazimağusa’da şehrin yarısını kapsayan 58 kilometrelik kanalizasyon hattı yapıldığını, arıtma tesisinin 4 bin ton kapasitesi olduğunu ancak 6 bin ton kapasiteye ulaştığını ifade ederek, yazılı olarak da kapasitenin artırılması için başvuru yaptıklarını, kanalizasyonu hem Tuzla hem de Maraş’ın açık bölgesine de genişletme hedeflerinin olduğunu, hatta projenin Yeniboğaziçi’ne kadar uzandığını söyledi.

Kanalizasyon tesisinden günlük 3 bin 500 ton su çıktığını, içme suyu derecesinde temiz olan suyu göle verdiklerini, üreticilerle görüşme yaptıklarını, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte yürütülen proje ile bu suyun Güvercinlik’teki 2 bin dönüm arazide hayvan yemi kullanılmak üzere değerlendirilmesinin düşünüldüğünü söyledi.

Tesisten çıkan katkı atığın ise gübre olarak kullanılması için ek yatırımlara ihtiyaç olduğunu, katı atıkların çöplüğün arkasındaki bir alana boşaltıldığını, hem katma değer sağlayacak gübre olacak bir atığın kullanılmadığını hem de bu sıkışıklıkta tek vidanjöre 110 bin TL kira parası ödediklerine dikkat çekti. Bu hizmete toplamda 10 milyon TL’lik borç olduğunu, ayrıca ot biçme işine için 4 milyon TL birikmiş borç olduğunu, geçmişte ot biçme işine ayda 800 bin TL paranın ödendiğini, bu paranın da zaten ödenemediğini borç olarak biriktiği bilgisini vererek, “Bütün bunları toparlayıp yoluna sokmak için inanın kuruşu kuruşuna hesaplayarak gidiyoruz” diye konuştu.

Başkan Uluçay, Belediyenin mali durumu ve ne zaman düzlüğe çıkacağı ile ilgili soru üzerine, belediyeyi devraldığında 700’den fazla personel sayısı ve 182 milyon TL’lik borç miktarı olduğunu, maaşların gününde ödenmediği bir durum olduğunu bunları şikayet etmek için söylemediğini ifade ederek, seçim öncesi 130 milyon olarak borç bulacaklarını tahmin ettiğini bu konuda hem şansız olduğunu hem de şanslı oluğunu çünkü bu ülkedeki en iyi maliyecilerden biri olan Zeren Mungan ile birlikte çalıştıklarını Zeren Mungan’ın hiçbir ücret almadan kendi aracıyla Lefkoşa’dan gelip giderek Belediyeye yardımcı olduğunu aktardı. Başkan Uluçay şunları kaydetti:

“Olağanüstü bir felaket olmazsa bu gibi gönüllü insanlarımızla birlikte başaracağımıza inanıyoruz, 2 buçuk yılda borç yükünün hafiflemesi normale dönülmesini öngörüyorduk ancak şu anda bu programı 1 buçuk yıla indirdik, ayda yaklaşık 2 buçuk milyon TL tasarrufumuz var, her kuruşun hesabını verebilecek şekilde çalışıyoruz, bunu bilin.”

“PALM BEACH BÖLGESİ YENİ POMPA İSTASYONU İLE KANALIZASYONA BAĞLANIYOR”

Uluçay, Palm Beach bölgesindeki paket arıtma sisteminin yeterli görülmediği için bölgede tutulan balıkların yeşil hat tüzüğü üzerinden güneye geçişinin engellendiğini, bu tesisin kapatılması kararını aldıklarını, orada yeni pompa istasyonu yapılarak ana hata bağlanacağını, hatta Palm Beach Otel’in de sisteme bağlanacağını çalışmaları yıl sonuna kadar yapmayı öngördüklerini belirtti.

Süleyman Uluçay, kent genelinde yağmur suyu biriken 14 farklı noktadan 2 tanesinde çalışma yapıp kalıcı köklü çözüm bulunacağını, bütçenin şu anda bu kadarına imkan verdiğini de ifade etti.

“ÖDEDİĞİNİZ HER KURUŞUN HESABINI VERMEYE HAZIRIM”

Gazimağusa genelinde 2 bin adet su sayacının bozuk olduğunu, bunun için bütçe gerektiğini, kademeli olarak yürüdüklerini, ne seçim dönemi ne de sonrasında var olan durumla ilgili yorum yaptığını, ücreti alınmış yüzlerce sayacı şimdi almaya başladıklarını bu konuda da zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Başkan Uluçay, idari anlamda alınacak tedbirleri bildiğini, bu çalışmaları yapacaklarını ifade ederek, “ödediğiniz her kuruşun doğru kullanılacağını bilin, ödediğiniz her kuruşun hesabını vermeye hazırım, ben bunu sorumluluğunu taşıyorum” diye konuştu.

Uluçay, üniversitelerle bağlantıların çok önemli olduğunu, ülkemizin en önemli kurum olan DAÜ ile protokol imzaladıklarını bu konuda Belediyeye çok yardımcı olan Dr. Erdal Özcenk Ve Rektör Aykut Hocanın’a teşekkür etti.

“GÖREVDE OLDUĞUMUZ 5 BUÇUK AYLIK DÖNEMDE BİRLİK VE BERABERLİK ANLAMINDA GÜZEL ÖRNEKLER YAŞADIK”

Pandemi sonrasında insanlarda zaten var olan kopukluğun daha da derinleştiğini, belediyenin insanları bir araya getirme görevi olduğunu, görevde oldukları 5.5 aylık dönemde birlik beraberlik anlamında güzel örnekler yaşadıklarını söyleyen Uluçay, Gazimağusa’nın Melekler Şehri olarak anılmasına neden olan deprem birlikteliği olduğunu, Namık Kemal Lisesi için konteyner sınıf yapılması için Bakanlık sendika Okul Aile Birliği Gönyeli ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin gurur verici birlik beraberliği ile herkesin dört elle çalıştığını kaydetti.

En son temizlik kampanyasının ülke genelinde seferberlik halini aldığını, pek çok güzel tablo ve duygular yaşadıklarını ifade eden Uluçay, Mağusa’nın bir araya gelip sosyalleşmesinde güçlü bir işaret olduğunu düşündüğünü, halkın farklı kesimlerinin bir araya geleceği çalışmaların, bölgesel festivaller, sergi, kültür sanat çalışmaları gibi etkinlikler için belediyenin her türlü çalışması destekleyeceğini ve planlayacağını ifade etti.

Lala Mustafa Paşa Camii’nin restorasyona alınacağı için Buğday Camii’de ibadetin devam edilmesinin düşünüldüğünü, Buğday Cami’nin geçmişte her türlü etkinliğe ev sahipliği yaptığını, günümüzde oranın nasıl kullanılabileceği konusunda farklı düşüncelerin olabileceğini kaydeden Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, Buğday Camii’nin ziyarete açık olması için gereken girişimleri yaptıklarını söyledi.

“Biz Gazimağusa Belediyesi’ni Mağusa’nın her türlü sorunuyla ilgilenen devletimizin bir kurumu gibi görüyoruz” diyen Başkan Uluçay, belediyenin haddini aşmadan hem eğitim hem de eski eserler için görev aldığını, bir ay boyunca belediyenin Bayındırlık Şubesinin Metin Derinel Lisesi’ni hazır hale getirmek için çalıştığını, çadırlara elektriği belediyenin çektiğini söyledi. Bu kadar sıkı bütçenin olduğu dönemde bunları yaptıklarını ifade eden Uluçay, “Yine yaparız, bu çocuklar bizim çocuklarımızdır, Mağusa’nın okullarının problemi de bizim problemimizdir. Kimsenin yetki alanına girmeden, iş yapar gibi olmadan iş yapacağız.” şeklinde konuştu.

“ÇİFTE MAZGALLAR’I ZİYARETE AÇIYORUZ”

Uluçay, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile yaptıkları protokol ile Çifte Mazgallar’ı görevlendirme yaparak Belediyenin ziyarete açacağını, 7 gün boyunca açık olacağını, Akkule’yi de hafta sonları açacaklarını, Buğday Camii’nin de ziyarete açık olması için girişim yaptıklarını, gerekirse eleman da verebileceklerini aktardıklarını ifade etti. Başkan Uluçay, ayrıca Canbulat kapsındaki 2 büfenin kaldırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını, özellikle Mağusa’ya gelenlerin en çok etkilendikleri yerlerin Hendek ve hisarlar olduğunu, bu yerlerin daha çok ziyaret edilmesini sağlayacak proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.

“SAKARYA MAGEM ŞEHRİN NABZININ ATTIĞI BİR ALAN OLACAK”

Sakarya Magem için projeleri olduğunu hem park sorununu çözmek hem de şehre yeni bir kent meydanı yaratmak istediklerini, şehrin nabzının attığı yerlerden birisi olacak bölgenin hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak bunu hak ettiğini, ciddi bir yatırımın yapılacağını, bodrum katında 600 arabalık park alanını yapacaklarını belirtti. Başkan Uluçay, ayrıca kemirilip yapılmayan Salamis Yolu’nun kanalizasyon kazılarının yapılmasından sonra, Belediye veya TC Büyükelçiliğinin desteğiyle asfaltlanacağını ifade etti.

Sohbet sonunda Mas-Der Başkanı Serdar Atai, “Her şey Mağusa için” söyleşilerinin ilk cildi olan kitabı Başkan Uluçay’a takdim etti.