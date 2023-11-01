Proje kapsamında 7 Kasım 2023 Salı günü 09:00-13:00 saatleri arasında Gazimağusa Palm Beach Otel’de Madde ve Madde Kullanımı ile Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Geliştirme Sempozyumu düzenlenecek.

Madde ve madde kullanımına dikkat çekmek, ulusal politika ve stratejiler geliştirmek ve katılımcıları bu konuda bilgilendirmek amacı ile düzenlenecek sempozyuma Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Polis Başmüfettişi Omaç Volkan, Adli Bilişim Uzmanı ve Yazar İsa Altun ve Eczacı Seda Mahir konuşmacı olarak katılacak.