Gazimağusa Belediyesi ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından alınan hız tespit radarı, dün Gazimağusa Belediye Meclisi Yedek Asbaşkan İbrahim Köroğlu ve Belediye Meclis Üyesi Özkan Oza tarafından Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde görevli Müfettiş Muavini Yaşar Arkıner’e teslim edildi.

Gazimağusa Belediyesi Meclisi’nde alınan bir karar ile polis teşkilatının ihtiyacı olan hız tespit radarının Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağışlandığını belirten Yedek Asbaşkan İbrahim Köroğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Belediye Meclisi’nin polis teşkilatı ile yürütülen iş birliği çerçevesinde, yardımlarının devam edeceğini ifade etti.