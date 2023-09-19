Gazimağusa Belediyesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nden KKTC'ye su temin projesi kapsamında Gönendere bölgesinde oluşan arızadan dolayı 19/09/2023- 21/09/2023 tarihleri arasında onarım çalışması yapılacağını bildirdi.

Onarım çalışmaları sırasında, Yeniceköy’den itibaren İskele, Karpaz ve Gazimağusa’ya bağlı tüm yerleşim birimlerine bu kapsamda su sağlanamayacağı açıklandı. Belediyeden yapılan açıklamada "Bu süreçte belediyemize bağlı tüm bölgelerimizde su dağıtımı yapılamayacaktır. Halkımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz etmektedir. Süreç içerisinde halkımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacak" denildi.

