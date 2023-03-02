Gazimağusa Belediyesi 2023 yılı 4’üncü Belediye Meclis Toplantısı bugün saat 18.00’da gerçekleşti.

Yapılan toplantıda Belediye Meclis üyeleri ile 28 Aralık 2022 tarihi itibari ile Gazimağusa Belediyesi’nin güncel borç durumu detaylı olarak paylaşıldı.

28 Aralık 2022 tarihi itibari ile Gazimağusa Belediyesi’nin toplam borç miktarı 181 milyon 987 bin 377 TL olarak açıklandı.

Buna göre;

Banka Borçları: 27 milyon 658 bin 893,05 TL

Ödenmeyen Faturalar: 118 milyon 935 bin 958,17 TL

Ödenmeyen Kıdem Tazminatları: 4 milyon 886 bin 426,54 TL

Elektrik Kurumu Borçları: 30 milyon 506 bin 099,80 TL

Toplam: 181 milyon 987 bin 377,56 TL