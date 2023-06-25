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Adayların oy oranlarına göre sıralaması şöyle:

52 bin 439 kayıtlı seçmenden 15 bin 516 seçmenin oy kullandığı Gazi mağusa ’da14 bin 889 oy geçerli, 627’si geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 29.59 oldu.

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