Bunlar da ilginizi çekebilir

14.05.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa - İskele Anayolu üzerinde, Ötüken Çemberi yakınlarında, Hüseyin ÖZDINAK (E-29) yönetimindeki LY 047 plakalı motosiklet ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek anayolun ortasındaki beton bariyerlere çarpmış ve yolun solundan çıkarak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan motorsiklet sürücüsü Hüseyin ÖZDINAK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol ayak parmaklarında kırık teşhisi nedeniyle cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.