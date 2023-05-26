Gazimağusa-Karpaz ana yolu üzerinde bir trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Oghenerukevwe Amudu (25) yönetimindeki UE 261 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiği sırada, Harnup Ambarları çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpıp yoluna devam ederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp durduğu aktarıldı.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan olmadığı bildirildi.

Soruşturma devam ediyor...