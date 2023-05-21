Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

21.05.2023 tarihinde, saat 00:40 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu 19-20 km’leri arası Exotic Hotel önlerinde, Dursun GÜNEŞ (E-36) 138 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MT 552 plakalı salon araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesini neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ufuk ÖRS (E-29) yönetimindeki UH 706 plakalı kamyonet araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile UH 706 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Büşra UZUNER (K-24) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.