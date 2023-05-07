Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde saat 09.20 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
“Yükselen Deniz (21) yönetimindeki NL 869 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Erülkü Süpermarket önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak banketten aşağıya düşüp ağaca çarparak sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.”
Açıklamada, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Soruşturma devam ediyor...