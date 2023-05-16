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Açıklamada, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Çağrı Köroğlu (22) yönetimindeki RL 173 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Dörtyol Çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp takla attığı belirtildi.

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