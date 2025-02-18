Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

18.02.2025 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nun Çanakkale Göleti önlerinde, çift şeritli yolda sol şerit içerisinde yönetimindeki meçhul plakalı araç ile batı

istikametine doğru dikkatsizce seyreden kimliği meçhul sürücü, o esnada yol içerisinde yaya olarak bulunan Buğra

KILIÇ (E-32)’a çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile yaya Buğra KILIÇ, ileriye doğru savrularak yolun sol şeridi içerisine düşmüştür. Akabinde gerisinden aynı güzergah üzerinde batı istikametine doğru sol şerit içerisinde yönetimindeki VJ 904 plakalı araç ile dikkatsizce seyreden Berkcan LİSANİ (E-28) de yol içerisinde yatmakta olan yaya Buğra KILIÇ’a çarptıktan sonra yolun solundan çıkarak durmuştur. Kaza sonucu yaya Buğra KILIÇ olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kimliği meçhul sürücü ise kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan plakası henüz tespit edilemeyen araç ile ayrılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında VJ 904 plakalı araç sürücüsü Berkcan LİSANİ tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.