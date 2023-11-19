Gazimağusa’da bu sabah 4.40 sıralarında, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerindeki bir binanın birinci katındaki dairede, buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Dairede bulunan Hasan Şahan (E-27), yangından dolayı 7 metre yükseklikteki ikametgahın penceresinden atladı. Gazimağusa Devlet Hastanesinde kaldırılan Şahan’ın her iki ayağında kırık tespit edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının bazı eşyalar zarar verdiği tespit edildi.

Minareliköy’de şiddetli rüzgar nedeniyle, ağaç dallarının çarptığı elektrik tellerinin kopması, kopan elektrik tellerinin bir ikametgahın bahçe demir korkulukları üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bir klima dış ünitesi kısmen zarar gördü.

Lefkoşa’nın Metehan bölgesindeki sosyal konutların park alanında park halindeki JR 890 plakalı salon araçta, bu sabah saatlerinde elektrikli kapı camı açma kontrol düğmelerinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında aracın kısmen zarar gördüğü belirtildi.