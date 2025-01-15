Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama ise şu şekilde:

15.01.2025 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Murat KURUM (E-39), 111 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SH 523 plakalı kamyonet araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Çatırez Restoran önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada arızalı olduğu için yol kenarında park halinde bulunan Atajan YOLDAŞOW (E-38) sorumluluğundaki VM 416 plakalı tır aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan SH 523 plakalı araç sürücüsü Murat KURUM, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.