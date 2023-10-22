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Soruşturma devam ediyor.

Olayla yaralanan Mohammad Ramadan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

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Mohammad Ramadan (E- 24), NP 689 plakalı tırın sol ön kısmı ile gemide park halinde bulunan 01 DRD 87 plakalı TIR arasında sıkıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, demirli vaziyette bulunan bir yük gemisinde, F. A. (E-69) kullanımındaki NP 689 plakalı TIR’ın çıkış yapacağı esnada, TIR’ları yönlendirmekle görevli gemi işçisi

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