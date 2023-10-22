Gazimağusa Limanı’nda saat 13.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında 24 yaşındaki Mohammad Ramadan yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, demirli vaziyette bulunan bir yük gemisinde, F. A. (E-69) kullanımındaki NP 689 plakalı TIR’ın çıkış yapacağı esnada, TIR’ları yönlendirmekle görevli gemi işçisi
Mohammad Ramadan (E- 24), NP 689 plakalı tırın sol ön kısmı ile gemide park halinde bulunan 01 DRD 87 plakalı TIR arasında sıkıştı.
Olayla yaralanan Mohammad Ramadan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.