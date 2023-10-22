Gazimağusa Limanı’nda saat 13.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında 24 yaşındaki Mohammad Ramadan yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, demirli vaziyette bulunan bir yük gemisinde, F. A. (E-69) kullanımındaki NP 689 plakalı TIR’ın çıkış yapacağı esnada, TIR’ları yönlendirmekle görevli gemi işçisi

Mohammad Ramadan (E- 24), NP 689 plakalı tırın sol ön kısmı ile gemide park halinde bulunan 01 DRD 87 plakalı TIR arasında sıkıştı.

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Olayla yaralanan Mohammad Ramadan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan   tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.