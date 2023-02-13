Gazimağusa Polis Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarındaki arıza giderilmiş olup, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne mevcut telefon hatları ile 155 Polis İmdat hattı üzerinden ulaşılabilir” denildi.

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