Gazimağusa Polis Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarındaki arıza giderilmiş olup, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne mevcut telefon hatları ile 155 Polis İmdat hattı üzerinden ulaşılabilir” denildi.
Gazimağusa Polis Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarındaki arıza giderilmiş olup, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne mevcut telefon hatları ile 155 Polis İmdat hattı üzerinden ulaşılabilir” denildi.
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