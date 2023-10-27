Gazimağusa Belediyesi ile Mesarya Belediyesi tarafından Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda, sürat tespit radarı ve alkolmetre cihazı bağışı yapıldı.

Trafik kazalarının oluşumunda en önemli etkenler arasında yer alan sürat ve alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçlarında etkili denetim yapmak adına Gazimağusa Belediyesi tarafından bir hız tespit kamerası, Mesarya Belediyesi tarafından ise iki hız tespit kamerası ile iki adet alkolmetre cihazı Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel'e teslim edildi.