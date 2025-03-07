Liman-Sen, maaş ve diğer ödeneklerin bir aydan fazladır ödenmediği ve toplu iş sözleşmesine uyulmadığı gerekçesiyle Gazimağusa ve Girne limanlarında süresiz grev yapıyordu. Bu sabah saatlerinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya gelen Sendika yetkilileri uzlaştı.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Liman-Sen Başkanı Ajdan Bilgiç, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın sorunların çözümüne yönelik çalışma yapmak için kendilerinden 15 gün süre istediğini aktardı.

“Grevi askıya aldık, herkes işbaşı yaptı.” diyen Bilgiç, Bakan Arıklı ile Serbest Liman Bölge Müdürü ve Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Tasfiye Memuru Hasan Curcioğlu’na teşekkür de etti.