Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

11.06.2023 tarihinde, saat 01:45 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman içerisinde, Veli KILINÇ (E-51), 208 mlgr alkollü içki tesiri altında, kuzey istikametine doğru yönetimindeki RL 229 plakalı salon araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan konrtol noktasındaki kapalı durumdaki bariyere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

11.06.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Grne'de Demet Sokak üzerinde, Anastasiia PLAKHOTNIKOVA (K-25), 184 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PR 325 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun kuzey kısmında park halinde bulunan PH 788 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir