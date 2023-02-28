Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar ve Türkmenköy Cami Bölgesine elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar ve Türkmenköy Cami Bölgesine elektrik verilemeyecek.
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