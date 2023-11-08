Protokole Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Öğmen imza koydu.

1 yıllık süreyi kapsayan bu protokolle, Gazimağusa'da gıda güvenliğinin artırılması, kaliteli ve sağlıklı gıda üretimi konusunda bilinç yaratılması ve bu konuda farkındalık yaratılarak Gıda Mühendisleri Odası ile Gazimağusa Belediyesi arasında iş birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında Gazimağusa Belediyesi, çalışma alanı sınırları içerisinde bulunan ve gıda üretimi yapan kişileri gıda güvenliği konusunda bir araya getirerek gerekli eğitim ve denetimlerin yapılması ile ilgili çalışmaların yürütülmesinden sorumlu olacak. KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası da protokol kapsamında Gazimağusa sınırları içerisinde bulunan ve gıda üretimi yapan kişi ve işletmeler ile ilgili denetimlerin yapılması konusunda ilgili tarafların eğitilmesi ve bu konuda farkındalık yaratılmasını teşvik ederken bunun yanında ilgili tarafların gıda güvenliği ve uyulması gereken hijyen kuralları konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi, bu konuda ilgili eğitimlerin verilmesi ve düzenlenen festival/etkinliklerde sunulacak ürünlerin sağlıklı ve gıda mevzuatına uygun olmaları hususunda gerek eğitim ve denetimlerin yapılmasına katkıda bulunacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gıda Mühendisleri Odası ile imzalanan bu protokole Gazimağusa Belediyesi’nin çok değer verdiğinisöyledi. Şehrimizdeki gıda güvenliğinin önemine dikkat çeken Başkan Uluçay, gerek restoran işletmelerinde gerekse market ve şahıslar tarafından üretilen gıdaların denetiminin gıda sağlığı açısından hepimiz için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Başkan Uluçay bu hususta Gıda Mühendisleri Odası ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Öğmen de güvenli gıdaya erişimin temel bir insan hakkı olmasına rağmen gıda kaynaklı hastalıkların son zamanlarda global bir sorun olduğuna dikkat çekti. Güvenli gıdaya erişim noktasında yerel yönetimlere önemli görevlerin düştüğünü belirten Öğmen, Gazimağusa Belediyesi ile Gıda Mühendisleri Odası arasında Gazimağusa’da yer alan üreticilerin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve üretilen gıdaların denetlenmesi için bir protokol imzalandığını ifade etti. Bu çalışmanın sadece Gazimağusa Belediye ile kalmayıp ülkenin tamamına örnek olmasını umduklarını belirten Öğmen, gıda mühendislerinin halkın sağlık güvencesi olduğunu anımsatarak, gıda mühendisinin olmadığı yerde halk sağlığından bahsetmenin mümkün olmayacağını söyledi. Öğmen, toplum sağlığına gösterdiği önemden dolayı Başkan Süleyman Uluçay’a teşekkür ederek iş birliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu.