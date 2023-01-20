Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2022 yılı eylül-ekim aylarında Gazimağusa’da hekim olarak görev yapan 71 yaşındaki İ.İ., yeşil reçeteye tabi olan ilaçları, eczacı 27 yaşındaki E.A.’nın teşvikiyle muayene etmediği kişiler adına yazdığı ve söz konusu hekimin reçeteleri, 32 yaşındaki M.T.’ye vererek eczacı E.A.’ya ulaştırdı.

Resmi evrak sahteleme ve sahte resmi evrağı tedavüle sürme meselesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, hekim İ.İ., eczacı E.A. ve reçetelerin eczacıya ulaşmasını sağlayan M.T.’nin tutuklandığı bildirildi.