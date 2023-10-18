Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, İsrail’in Gazze’de hastaneyi hedef alan saldırısını kınayarak; “dünya buna artık daha fazla seyirci kalmamalı, uluslararası camia, bu vahşetin sona ermesi için harekete geçmeli, “dur!” diyebilmeli” dedi.

Maliye Bakanı Dr. Berova mesajında şunları kaydetti;

“İsrail, Gazze’de bir hastaneyi hedef aldı. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu yüzlerce sivil Filistinli hayatını kaybetti. Bu bir katliamdır. Bu insanlık sucudur. Dünya’nın gözleri önünde gerçekleşen bu katliamdan insanlık adına utanıyorum.

Gazze’de yükselen feryatlar yüreklerimizi parçalıyor. Bir hekim olarak, bir siyasetçi olarak, her şeyden önemlisi varoluş mücadelesi veren bir halkın mensubu, Kıbrıs Türkü bir vatandaş olarak, bu gaddar, bu barbarca saldırıyı lanetliyorum.

Dünya’nın neresinde olursa olsun, savunmasız insanların; erkeklerin, kadınların, dahası masum çocukların öldürülmesi kabul edilemez ve dünya buna artık daha fazla seyirci kalmamalı, uluslararası camia, bu vahşetin sona ermesi için harekete geçmeli, ‘dur!’ diyebilmeli.”