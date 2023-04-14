Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.04.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde, Mert NUMAN (E-21) 250 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CK 670 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırım üzerinde park halinde bulunan GD 662 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptıktan sonra, ilerlemeye devam ederek yolun sol tarafındaki elektrik direğine de çarparak durmuştur. Çarpmanın etkisiyle CK 670 plakalı araç, sol tarafa doğru savrularak kaldırım kenarındaki taş duvara da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mert NUMAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.