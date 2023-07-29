Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.03.2023 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Çayırova’da, Senmar Market yeni yol çemberinde, Matthew RİDLEY (E-45), 242 mlgr alkollü içki tesiri atında, yönetimindeki KUT 555 plakalı salon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu konu çemberin bordür taşlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Bahse konu şahsı tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.