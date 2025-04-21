Haber: Pelin Yükselay

Ülkede pahalılık almış başını giderken, net 37 bin 818 TL olan asgari ücret ise bir aylık geçinmeye yetmiyor.

Gündem Kıbrıs Gazetesine konuşan vatandaşlar, asgari ücretin artırılmasını talep ederken, pahalılık karşısında ise hükümetin önlem almasını bekliyor.

‘İki kişi çalışmasak çok zor ayı bitiririz’ diyen vatandaşlar, evlere iki maaş girmesine rağmen, birçok şeyden kısmak zorunda kaldıklarını, sosyal hayatlarının ise hiç olmadığını söylüyor.

Market alışverişlerinde her şeyin ‘en ucuzunu’ almak zorunda olduklarını belirten vatandaşlar, eve misafir çağırmanın ya da mangal yakmanın ‘ayda bire’ düştüğünü belirterek, her ay gelir-gider dengesi ayarlamak zorunda kaldıklarından şikayet ediyor…

Vatandaşlar ne dedi?

Hüseyin Tepeli: Bu ülke şartlarında kazandığımız para ile bir ay rahat geçinmek hiçbir şekilde mümkün değil. Ben beden eğitimi öğretmeniyim ama maalesef aldığım maaş 10 yıllık öğretmen olmama rağmen düşük. Ülkede her anlamda ekonomik krizin etkisi ile pahalılaşmış durumda. Senede iki kez hayat pahalılığı veriliyor fakat dengeleyemiyoruz. Günlük yaşantımızda kısıtlanıyoruz, sosyal hayatımızdan ödün veriyoruz, çocuklarımızın eğitim hayatında sorunlar yaşıyoruz. Birçok noktada etkisini görüyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Hasan Kargılı: Kazandığımız para 1 ay boyunca rahat geçinmemize ne yazık ki yetmiyor. Her şeyden kısmak zorunda kalıyoruz. Markete giriyoruz, alacağımız ürün her ne ise onun en ucuzunu almaya bakıyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı alıp, sadece o günü kurtarıyoruz. Ailece dışarı çıkmak istiyoruz, ay 30 gün biz bunu iki kez ancak yapabiliyoruz. Mangal yakmayı seviyoruz ama onu da ancak ayda bir yapabiliyoruz.

Ilgın Celali: Ben KKTC’de öğrenciyim. Yurtta kalıyorum. Ailem bana aylık 25 bin TL harçlık gönderiyor. Yurt ücreti uygun ancak yurtta yeme-içme hep bize ait. Marketlerdeki pahalılık bu açıdan biz öğrencileri de zora sokuyor. Her gün market alışverişi yapmak zorundayız çünkü. Tabi kirada olsaydım çok daha fazla zorlanırdım çünkü ülkedeki kiralar da ödenebilecek gibi değil.

Eneyjan Hemrayeva: Kazandığımız parayla rahat geçinmeyi bırakın, geçinemiyoruz. Asgari ücretin yükseltilmesini istiyoruz. Kızım kreşe gidiyor ve aylık 20 bin TL ödüyoruz. Bunun yanında, kira, elektrik var ve bir türlü yetiştiremiyoruz. Karı-koca çalışmamıza rağmen çok zorlanıyoruz. Sosyal hayatımız ise hiç yok. Pahalılığın durdurulması, asgari ücretin ise artırılması gerektiğini düşünüyorum.

Nurten Karail: Ben kazandığım para ile bir ay rahat geçimimi sağlayabiliyorum ancak tabi bu ülkede asgari ücretle geçinen insanlar var. Bu ekonomide asgari ücretle bir ayı geçirmek çok zor. Ben asgari ücretin üzerinde almama rağmen bazen zor idare ederken onlar nasıl yapıyorlar bilemiyorum. Allah yardımcıları olsun.

İsmail Saltık: Kazandığımız parayla rahat geçinmek mümkün değil. Kısmak zorundayız. Market alışverişlerinde fiyatlara dikkat ediyoruz, daha çok uygun fiyatlı ürünleri almaya yöneliyoruz. Ailemizle rahat rahat her hafta çıkıp gezmeye, yemeye içmeye gidemiyoruz. Sürekli gelir-gider dengesi düşünmek zorundayız. Har vurup harman savuramıyoruz ne yazık ki.

Korhan İnada: Bir aylık maaşımızla rahat geçinmek şu anki koşullarda asla mümkün değil. Öncelikle kiralar çok yüksek. Tanıdığınız olmasa mesela benim ev sahibim tanıdık o yüzden biraz daha makul bir kira ücreti ödeyerek kalabiliyoruz. İki kişi çalışıyoruz. Bir kişi kira, okul masrafı, faturaları vs. ödüyor, diğeri de belki biraz birikim yapmaya çalışıyor. Bu pahalılıkta rahat geçinmek çok zor.

Rasim Yankın: Ben KKTC’de yaşamıyorum ancak şunu net olarak gözlemledim, burası çok ama çok pahalı. Fiyatlar Türkiye’nin iki katı. Türkiye’de 30 liradan kayısı aldım yedim, KKTC’de 150 TL’den aşağıya düşmedi.

Mehmet Dağlıkhoca: Eşimi zamanında sigortalamasam bugün bu pahalılıkla hayatta geçinemezdim. Benim durumum iyi sayılır ancak bir sigorta maaşı ve kira ödeyen insanlar imkansız geçinemezler. Piyasayı kontrol etmek lazım. ‘Pahalıysa almasınlar’ demeleri lazım. ‘Portakalı satamadık’ dediler ama manavlarda fiyatı 60 TL’den düşmedi. Çok zor.