Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

13 Nisan 2025 Pazar günü, 07:00-19:00 saatleri arasında, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından Geçitkale-Dörtyol Anayolu üzerinde motosiklet drag yarışı gerçekleştirilecektir. Belirtilen tarih ve saatler arasında, Geçitkale-Dörtyol Anayolu’nun Kanizi Petrol Çemberi ile Dörtyol-Alaniçi Çemberi (birinci çember) arasında kalan yol güzergahı, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacaktır. Yarış süresince ulaşım, Geçitkale Elektrik Santralı yol güzergahı üzerinden sağlanacaktır. Motosiklet drag yarışı devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.