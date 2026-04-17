Tel-Sen Genel Sekreteri Ömer Gedik tarafından yapılan açıklamada, ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık arızalanan araçların dairede hizmet sürekliliğini aksattığı, kamu kaynaklarının ise verimsiz kullanılmasına yol açtığı vurgulandı.

“Araçlar güvenlik standartlarını karşılamıyor”

Genel Sekreter Ömer Gedik, mevcut araç filosunun ciddi riskler barındırdığını belirterek, “Teknik ömrünü tamamlamış, sık arızalanan ve güvenlik standartlarını karşılamakta zorlanan araçlarla hizmet verilmeye çalışılıyor” dedi. Bu durumun hem çalışan güvenliğini tehlikeye attığını hem de hizmet kalitesini düşürdüğünü ifade etti.

“Bakım maliyetleri araç değerini aşıyor”

Araçların büyük bölümünün mevcut haliyle özel sektörde muayeneden geçemeyeceğini vurgulayan Gedik, “Arızalı araçların yıllık servis ve bakım maliyetleri birçok durumda araçların güncel piyasa değerine yaklaşmakta hatta aşmaktadır. Bu kabul edilebilir değildir” diye konuştu.

“Hizmet aksıyor, vatandaş etkileniyor”

Sürekli arızalanan araçlar nedeniyle iş gücü kaybı yaşandığını kaydeden Gedik, “Bu durum hizmet gecikmelerine yol açmakta ve doğrudan vatandaşın aldığı hizmete olumsuz yansımaktadır” ifadelerini kullandı.

“Acil denetim ve yenileme şart”

Sorunun yalnızca teknik değil, mali disiplin ve kamu yönetimi meselesi olduğuna dikkat çeken Gedik, başta Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Gedik, “Araç filosu acilen teknik ve mali denetime tabi tutulmalı, ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar envanterden çıkarılmalı ve yerine sürdürülebilir çözümler geliştirilmelidir” dedi.

“Kamu zararı büyüyor”

Araç yönetimi ve bakım süreçlerinin şeffaf ve hesap verilebilir bir sisteme kavuşturulması gerektiğini belirten Gedik, mevcut durumun devam etmesi halinde kamu zararının her geçen gün artacağını söyleyerek, yetkilileri kronikleşen soruna karşı derhal somut adım atmaya davet etti.