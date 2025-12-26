Başvuru süresinin dolmasına kısa bir süre kala yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla, yarın (27 Aralık 2025 Cumartesi günü) tüm Gelir ve Vergi Daireleri, şubeleri ile birlikte hizmet vermeye devam edeceği duyuruldu.

Açıklamada, yarın veznelerin 08.15–14.30 saatleri arasında açık olacağı belirtilerek, yükümlülerin işlemlerini bu süre içerisinde gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü, vergi affından yararlanmak isteyen tüm yükümlülerin başvurularını süresi içinde tamamlamaları konusunda uyarıda bulunarak, kamuoyuna saygıyla duyurdu.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle;

“Değerli yükümlülerimiz,

28/2025 sayılı Kararname kapsamındaki vergi affından yararlanmak için son başvuru tarihi 30 Aralık 2025 Salı günüdür.

Başvuru süresinin dolmasına az bir süre kalması ve oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla; 27 Aralık 2025 Cumartesi günü (Yarın) tüm Gelir ve Vergi Daireleri şubeleriyle birlikte hizmet vermeye devam edecektir.

27. 12. 2025 Cumartesi günü (Yarın) için Vezne Açılış ve Kapanış Saati: 8.15 - 14.30. Tüm ilgililere önemle duyurulur.

