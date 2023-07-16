Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00 sıralarında, Gemikonağı’nda bir şahsa ait arazi içerisinde, M.C.O.'nun (E-28) gerekli önleyici tedbirleri almadan kaynak makinesi ile demir kaynakladığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yarım dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yanarken, M.C.O. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Ağılda yangın

Tepebaşı’nda Ağıllar bölgesinde bir ağılda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Ağıl içerisinde bulunan güneş panellerini besleyen akülerin ısınıp kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtilen yangın, ağıl sahibi tarafından söndürüldü. Yangında, 6 adet jel akü ve 2 metre uzunluğundaki muhtelif elektrik kabloları yandı.