Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gece saat 02.00 sıralarında, Gemikonağı’nda Ankara Sokak üzerinde, U.D.G (E-23) 201 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZMU 598 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Şehit Nejdet Levent Caddesi kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsizce caddeye giriş yapması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkmış ve bir ikametgahın bahçe korkuluklarına, tellerine ve akabinde badem ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü U.D.G tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.