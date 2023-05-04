Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı.

Polis, zanlı M.B.M'nin (K-28) Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temın Etmeye Teşebbüs suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 30.04.2023 tarihinde saat 06:50 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda KKTC’den çıkış yapmak isteyen KKTC’de öğrenci olarak bulunan M.B.M'nin daha önceden ismini bilmediği erkek bir şahıstan temin etmiş olduğu ve tasarrufunda bulunan Barrow Minteh Touray adına ısdar olunan 95880555 seri numaralı isveç pasaportunu görevli muhaceret memuruna KKTC’den çıkış yapmak için verdiği sırada tespit edilerek suç üstü gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının kaçak olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.