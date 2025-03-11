Genel Kurul bir sonraki toplantısı alınan karar uyarınca 24 Mart’ta olacak. Cenevre’de Kıbrıs konusunda yapılacak görüşme nedeniyle Meclisin 17-18 Mart’taki birleşimleri ertelenmişti.

Hamzaoğulları

Genel Kurulda son sözü alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, taşımacılık konusunda konuştu.

Eylülde okulların açıldığını ancak taşımacılık konusundaki tarifenin belirlemediğini, Kar-İş’in zam konusunda ilgili bakanlıkla anlaşamadığını söyleyen Biray Hamzaoğulları, yıl döndüğü için taşımacıların geriye dönük ödenemediğini belirtti.

Hamzaoğulları, eylülden beri hak ettiği parayı alamayan otobüs şoförlerinin mazot alımı, yatırımlar konusunda güçlük çektiğini, faiz ödemeye devam ettiğini belirterek, “toplu taşımacılıkta kalite yükselecek” açıklamalarını eleştirdi.

Sürecin hızlandırılması, bu insanların hak ettikleri paraları bir an önce almaları gerektiğini kaydeden Biray Hamzaoğulları, “Her geçen gün bir otobüsçü eksiliyor, daha güçlü bir otobüsçü onu satın alır, nereye kadar? Tükenene kadar… Zaten tükendiler…” ifadesine yer verdi.

Hamzaoğulları, ufak olan tüm işletmelerin er ya da geç kapanacağını savundu.

Hamzaoğulları, “19 yaşında otobüslerin ülkeye getirilmesine izin verildi” açıklaması yapıldığına işaret ederek, 19 yıllık otobüsler eğer İngiltere’den getirilirse bagaj ve çamurluk sistemlerde sorunla karşılaşılacağını söyledi.

Amcaoğlu

Yerinden söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dolmuş ve otobüslere 18 yaşa izin verirken Toplu Taşımacılar Birliği ve Kar-İş’in, yani sektörün talebinin geçici olmak kaydıyla yerine getirildiğini söyleyerek, “Sayın Hamzaoğulları, bu fikre karşı olmadığınızı biliyorum.” dedi.

Hamzaoğulları

Konuşmasına devam eden Hamzaoğulları, gelen otobüslerin 76 modellerin değiştirilmesi için olumlu bir hamle olabileceğini kaydederek, bu uygulamanın kendisine göre yanlış olduğunu söyledi.

Biray Hamzaoğulları, sektörün yüzde 35’inin aracını değiştiremeyecek durumda olduğunu savunarak, “Keşke Sayın Gardiyanoğlu cesaret etse, otobüsçülerin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını yapıp yapmadığını listelese de sektörün ne durumda olduğunu herkes öğrense…” diye konuştu.

Meclis Genel Kurulu, Hamzaoğulları’nın konuşmasının ardından toplantısını tamamladı.