Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu'nda 12 bin TL’lik destek paketiyle ilgili amacına ulaştığını ve 19 bin asgari ücretlinin bu desteği aldığını söyledi.

Her yıl ocak ve şubat ayında prim desteği ödemelerinin kesintiye uğradığını belirten Hasipoğlu, uygulamanın bu şekilde olduğunu anlattı. Hasipoğlu, “Asgari ücretliyi, hayat pahalılığı karşısında ezdirmedik” dedi.

İstihdam ve destek paketinin yaklaşık 75 bin çalışan için aylık 260 milyon TL değerinde olduğunu ve muhalefetin bu uygulamalara yabancı olduğunu belirten Hasipoğlu, turizm sektörünün bu paket kapsamında olduğuna işaret etti.

Hasipoğlu, inşaat, üretim, imalat, tarım, hayvancılık, otel sektörü, kadınlara yüzde 80, erkeklere yüzde 60 prim desteği, ihtiyaç sandığından teşvikler, kadın girişimcilere yüzde 100 prim desteği devam ettiğini söyledi.

Hasipoğlu, 16-35 yaş arası ilk kez sigortalı olacak olan KKTC vatandaşlarına 20 bin TL maaş desteği verileceğini de ve engelli bireylerin özel sektörde istihdamına yönelik işverene yüzde 100 prim desteği ve yarı maaş desteği verileceğini belirtti.

Bakan Hasipoğlu, paketlerin eleştirilmemesi gerektiğini söyleyerek, işten çıkarma oranlarının yüksek olmadığını belirtti.

Hasipoğlu, Meclis Genel Kurulunda İTÜ'ye arazi tahisis edilmesi meselesi konuşulurken, konunun yine Ulusal Birlik Partisi ile partinin eski kadın kolları başkanına ve onunla ilgili dava sürecine geldiğini kaydetti.

“Ulusal Birlik Partisi veya Başbakan lehine yorum yapanlar trol, sizin lehinize yorum yapanlar normal vatandaş. Böyle bir ayrım üzerine bir konuşma yaptı sayın Şahali…” diyen Hasipoğlu, bunlar üzerinden siyaset yapılmasının üzücü olduğunu belitti.

Hükümetin icraatlarına değinen Hasipoğlu, yapılan icraatların eleştirildiğini dile getirdi.

“Sizin döneminizde maaşlar taksitle ödeniyordu.” diyen Hasipoğlu, devam eden yargı süreçleriyle ilgili kürsüden konuşmak istemediğini dile getirdi.

Hasipoğlu, herkesin bir masumiyet karinesi olduğunu ve devam eden mahkeme süreçleriyle ilgili kişilerin anılmaması gerektiğini kaydetti.