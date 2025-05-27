Meclis'in bugünkü toplantısının son bölümünde, pandemi hazırlığı, dijitalleşme ve engelli bireylerin sorunları ele alındı.

Rogers

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, “Dünya Sağlık Örgütü Pandemi Anlaşması ve ülkemize yansımaları” konulu güncel konuşma yaptı.

Dünyada iklim değişikliğiyle birlikte bulaşıcı hastalıkların daha sık ve daha yaygın görülmesinin ön görüldüğünü dile getiren Rogers bu nedenle pandemi konusunu ele almanın önemli olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nde bir pandemi anlaşması yapıldığını dile getiren Rogers, bu anlaşma daha önce yapılmış olsa Covid-19 süreçlerinin daha farklı yaşanmış olabileceğini dile getirdi.

Bu anlaşma ile 124 ülkenin gelecekteki pandemileri önlemek ve bunlara müdahale etmek için taahhütte bulunduğunu söyleyen Rogers, anlaşmanın, ülkelere çeşitli yükümlülükler getirmesinin yanı sıra, potansiyel pandemi riski taşıyan virüslerin paylaşılması zorunluluğunu da kapsadığını anlattı.

Anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgiler veren Rogers, Kuzey Kıbrıs’ın bu anlaşmaya dahil olmasının mümkün olmadığını ancak gelecekteki salgınlara hazır olmanın önemli olduğunu ifade etti.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ile bu süreci yönetecek komitelerin ortaya çıktığını anlatan Rogers, bu ekipleri doğru çalıştırmanın gerekliliğine işaret etti.

Ulusal bir pandemi hazırlık planı oluşturulmasının önemine işaret eden Rogers, bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi istedi.

Küresel ısınma ile sivrisineklerle bulaşan hastalıklar konusundaki riskin arttığını anlatan Rogers, seyahatin artması ile sineklerin daha önce bulunmadıkları bölgelere daha sık taşındığına işaret etti.

Sivrisineklerle mücadele konusunda çalışma yapılmasının önemine değinen Rogers, çok ciddi hastalıklara neden olabilecek Asya kaplan sineği gibi türlerin ülkede görülmeye başlandığını belirtti.

Küçük

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük ise, “Dijitalleşen dünya ve çocuklarımız” konulu güncel konuşma yaptı.

İçinde bulunulan teknoloji çağında dijitalleşme ve çocuklar konusunun büyük önem taşıdığını kaydeden Küçük, bu konuda toplumsal bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Konunun evrensel olduğunu, bu nedenle çözüm için dünyadaki örneklere bakmak gerektiğini belirten Küçük, “Teknoloji olmadan sürdürülebilir bir kalkınma mümkün değildir” dedi.

Bu nedenle teknoloji yatırımcılarını desteklemenin büyük önem taşıdığını anlatan Küçük, sadece ekonomik büyümenin değil, insani gelişmenin de itici gücü olan teknolojiye yatırımın hayati olduğunu dile getirdi.

Her bir kuşağın öncekine göre teknolojiyle daha iç içe olduğunu belirten Küçük, dünyada gerçek algısının değişmeye başladığını anlattı.

Küçük teknoloji konusunda tüketici değil, üretici hale gelmek gerektiğini belirtti.

Öte yandan dijitalleşmenin getirdiği riskleri de ele almak gerektiğini ifade eden Küçük, gizlilik ihlali, siber zorbalık, istismar gibi risklere işaret etti.

Bu açıdan dijital okur yazarlık ve ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasının büyük önem taşıdığını belirten Küçük, bu konuda şu anda çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Farklı ülkelerde yapılan çalışmalara değinen Küçük, ekran süresinin çevrimdışı etkinliklerle dengelenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Bu konuda yapılan araştırmalar hakkında örnekler veren Küçük, "çocuk hakları offline olamaz" dedi. Küçük, çocuk odaklı dijital dünya için sorumluluk almak gerektiğini kaydetti.

Küçük, siber zorbalığın ciddi bir sorun olduğunu ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Bir soru üzerine önceki dönemlerde bu konuda yaptıkları çalışmalara değinen Küçük, konunun siyaset üstü olduğunu vurguladı.

Hamzaoğulları

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun hükümete gönderdiği mektup” konulu güncel konuşma yaptı.

Erenköy Lisesi’nde ulaşım sorunu yaşayan engelli bir çocuğun yaşadıklarını aktaran Hamzaoğulları, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun hükümete gönderdiği mektubu okudu.

İş bekleyen engelliler olduğuna işaret eden Hamzaoğulları, 5 yılda kaç engellinin istihdam edildiğini sordu.

Erenköy’e engelli rehabilitasyon merkezi inşa edilmesi konusundaki çalışmaların ne durumda olduğunu da soran Hamzaoğulları, Pamuklu Hastanesi’nin durumu konusunda bilgi istedi.

Hamzaoğulları, engelli bireylerin kullanabileceği taşımacılık hizmetlerine ihtiyaç olduğunu anlattı.

Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Engelli bireylerin önündeki en büyük engelin fiziksel değil zihinsel bariyerler olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu konuda yaptıkları çalışmalara değindi.

Çavuşoğlu, yıllardır atıl durumda olan bir binanın Çalışma Bakanlığı tarafından rehabilite merkezi olarak hayata geçirildiğini hatırlatarak, 2010 yılında başlatılan Özel Eğitim Yasası çalışmalarının uzun süre Meclis’ten geçemediğini, ancak kendi bakanlığı döneminde bu süreci tamamlayarak yasayı geçirdiklerini anlattı.

Özel Eğitim Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle, özel gereksinimli çocukların eğitimine yönelik önemli bir açılım sağlandığını ifade eden Çavuşoğlu, bu kapsamda çok sayıda özel eğitim öğretmeninin istihdam edildiğini kaydetti.

Ancak ailelerin kendi imkanlarıyla tuttuğu gölge öğretmenlerin sosyal güvenceleri konusunda henüz sonuç alınamadığını dile getiren Çavuşoğlu, bu konuda ayrı bir yasa ile sigorta ve özlük haklarının güvence altına alınması için çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Görmezler Derneği ile iyi bir iletişim içerisinde olduklarını belirterek, hem devletin, hem de derneğin katkılarıyla kurulan Görmezler Okulu’nu ziyaret ettiğini, burada yeterli sayıda uzman öğretmen bulunduğunu ve araç-gereç anlamında dünya standartlarına ulaşıldığını kaydetti. Çavuşoğlu, her çocuğa bireysel ihtiyaçlarına göre eğitim verildiğini vurguladı.

Engelli öğrencilerin taşınması konusunda geçmişe kıyasla daha iyi durumda olunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bazı bölgelerde bu hizmetin sağlandığını ve birçok şoförün engellilere uygun araçlar edindiğini söyledi.

Engelli bireylerin istihdamı konusuna da değinen Çavuşoğlu, son dönemde kamuya 30 engellinin istihdam edildiğini, bunun da gecikmiş bir adım olduğunu söyledi.

Öte yandan özel sektörde engelli istihdamı için öngörülen “50’de 1” oranının dahi yakalanamadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Batıya yüzünü döndüğünü söyleyen işverenlerimizin yanında çalıştırdığı kişiler arasında bu oran bırakın yüzde biri, iki yüzde biri bile zor buluyor” dedi. Çavuşoğlu, iş insanlarını engelli istihdamına destek olmaya çağırdı.

Okulların yakınına kumarhane açılmasına izin veren yasal düzenlemeler konusundaki bir soruya yanıt veren Çavuşoğlu, itirazların farkında olduklarını konuyu incelediklerini kaydetti.

Hamzaoğulları

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, okuduğu mektubu kendisinin değil Engelliler Federasyonu’nun kaleme aldığını belirtti.

CTP hükümeti döneminde yapılan yatırımlara değinen Hamzaoğulları, Çavuşoğlu’nun bazı icraatlardan bahsettiğini ancak kendi bahsettiği yatırımların yapılmadığını kaydetti.

İncirli

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de konuyla ilgili söz aldı. İncirli CTP hükümeti dönemindeki bütçe gelişmeleri hakkında bilgi vererek, CTP’nin bütçeyi artıyla kapattığını ancak CTP’nin hükümetten gitmesinden bu yana bütçenin hiç artıda kapanmadığını belirtti.

Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de konu üzerine bilgi vermek üzere kürsüye çıktı. Dinçyürek, Hamzaoğulları’na “Birkaç ay içinde Pamuklu Hastanesi’nin temelleri atıldığında, Girne Hastanesi bittiğinde ne diyeceksin” diye sordu.

Konuşmaların ardından bugünkü görüşmeler tamamlandı. Genel Kurul gelecek birleşimini 2 Haziran’da yapacak.