Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.02.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda, isimsiz toprak alan içerisinde, Rıfat AKKUYU (E-31) yönetimindeki NR 263 plakalı araç ile batı istikametine doğru geri geri seyredip dikkatsizce anayol konumunda bulunan Şht. Adnan Damar Sokağa giriş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde güney istikametine doğru 71 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Tanyel DAYIOĞLU (K-37)’nun, yönetimindeki SE 616 plakalı araç ile dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu sağ şerit içerisinde çarpışmışlardır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan NR 263 plakalı araç sürücüsü Rıfat AKKUYU ve araçta yolcu olarak bulunan Caner ÖNER (E-40) kaldırılmış oldukları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındılar. Soruşturma devam etmektedir.