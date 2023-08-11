2023 yılı küçükbaş hayvan başı desteklerin ikinci taksit ödemesi yapıldı 2023 yılı küçükbaş hayvan başı desteklerin ikinci taksit ödemesi yapıldı

Cinayete kurban giden 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, bugün Gazimağusa'da toprağa verilecek.

Mavideniz'in cenazesinin öğle namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
 