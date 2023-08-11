Cinayete kurban giden 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, bugün Gazimağusa'da toprağa verilecek.
Mavideniz'in cenazesinin öğle namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Cinayete kurban giden 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, bugün Gazimağusa'da toprağa verilecek.
Mavideniz'in cenazesinin öğle namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
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