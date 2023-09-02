Tarım Dairesi 25-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 22 numunede 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır. Yerli ürünlerde 13 numunenin de 13 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.