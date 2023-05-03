Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından organize edilen, Hataylı depremzede üreten kadınların Kıbrıs’la buluşturulması hedeflenen “Kadın Kadının Yurdudur” Festivali başladı.

Hatay Gastronomi Evi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği katkılarıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek Festival, bugün Acapulco Resort Otel’de yer alan Panel ve Kömbe Atölyesiyle başladı.

Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da katılarak konuşma yaptı.

Festival yarın, Lefkoşa’da Gİ-KA Koop İstasyon’da devam edecek.

ÇAĞINER

“Kadın Kadının Yurdudur” Festivali’nin açılış etkinliğinde konuşan GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinden Kıbrıs Türk halkının büyük üzüntü duyduğunu belirterek, felakette yaşamını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır diledi.

Acıların, yaraların dayanışma ve birlik içinde azalabileceğine vurgu yapan Kavuklu, depremden sonra Kıbrıs Türk halkının anavatandaki kardeşlerine yardım edebilmek için seferber olduğunu belirtti.

Deprem bölgesinde oluşan barınma ihtiyacını karşılanmasına katkı koymak için GİKAD’ın da aralarında bulunduğu 42 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nu kurduğunu anımsatan Kavuklu, şu ana kadar hedeflenen konteyner evlerin yüzde 85’inin tamamlandığını ve 300 evin de İskenderun’a gönderildiğini dile getirdi.

Depremin ardından GİKAD ve Gİ-KA KOOP üyelerinin ürettiklerini satışa sunarak, depremzedelere katkı sağlamaya çalıştığını dile getiren Kavuklu “Bu kadar büyük ölçekli bir felaket için yapılanların yeterli olmadığının bilincindeyiz. Bu bir iyilik maratonudur, bunu birlikte koşarak başaracağız... Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bugün başlayan ve bu iyilik maratonun bir parçası olan etkinlikte, “Kadın kadının yurdudur” felsefesiyle, depremzede üretici kadınların Kıbrıs Türk halkıyla bir araya getirileceğini dile getiren Kavuklu, İskenderun’da, üretici kadınlar için bir atölye hayata geçirmek amacıyla çalışma başlattıklarını anlattı.

Üreten kadınların ürünlerinin kooperatifler aracılığıyla Kıbrıs- Türkiye arasında gümrüksüz alışverişin sağlanması bugün deprem bölgelerine yarın Kıbrıs’a bir nefes olacağını da ifade eden Kavuklu, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

SAVAŞ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın eşi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nazan Savaş da etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, depremzedelere yardım sağlamak için seferber olan Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerini sundu.

2 ayrı UNESCO unvanı bulunan, tarih boyunca 13 medeniyete ve 27 farklı kültüre ev sahipliği yapan, Atatürk’ün mirası olan Hatay’ın depremin ardından yeniden bilim ışığında sürdürülebilir, güvenli, akıllı bir şehir olarak ayağa kaldırılacağını dile getiren Savaş, “Hatay’da Deprem Sonrası Sürdürülebilir Projeler “ konulu bir sunum yaptı.

Konuşmaların ardından, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Çok Gezen Gurme” Akif Budak, Master Chef Hazer Amani, Hürriyet Gazetesi yazarı Ramazan Basan, UNESCO Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Arslan, Kıbrıs Final Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selim Yeşilpınar, Türkiye-KKTC Ticaret odası Formu TC Tarafı Başkan Yardımcısı ve GİKAD onursal üyesi Ayla Harp, Erdemli Holding Yönetim Kurulu Başkanı Koray Erdemli, İndexgrup a.ş Bölge Müdürü GİKAD onur üyesi Zülal Koç ‘un konuşmacı olduğu 2 ayrı panel gerçekleşti.

Panelin ardından, Masterchef Hazer Amani ve UNESCO Hatay Gastronomi Evi şeflerinden Sevcan Aksu ve Filiz Kaya tarafından Hatay Kömbesi Atölyesi yapıldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, GİKAD’ın organize ettiği Hataylı Depremzedeler Üreten Kadınlar Kıbrıs ile Buluşuyor “Kadın Kadının Yurdudur” Festivali’ne katıldı.

Etkinlikte açılış konuşması yapan Sibel Tatar, 6 Şubat tarihinde Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin açtığı yaraların, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla sarılabileceğini söyleyerek, “Kıbrıs Türk halkı, depremde kaybettiği kardeşleriyle vatandaşlarının ortak acısını yüreğinde hissetmektedir” dedi.

Konuşmasını “Kadın, kadının yurdudur. Bizler de birbirimizin yurduyuz. Sizlerde yurdunuza hoş geldiniz” sürdüren Sibel Tatar, Hataylı depremzede üretici kadınlara buluşmaktan ötürü hüznü ve mutluluğu eş zamanlı yaşadığını söyledi.

Depremde Kıbrıslı Türk onlarca yurttaşımızın da yaşamını yitirdiğini anımsatan Sibel Tatar, Türkiye’nin tasası, üzüntüsü, acısı, keder ve sevincini kendisininkiyle özdeş tutan Kıbrıs Türk halkının depremde yitirilen Türkiyeli kardeşleri ve Melekler Takımı’nın acısını yüreğinde derinden hissettiğine dikkat çekti.

Sibel Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Halkı, bir taraftan 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerinin acılarını yüreğinde hissederken diğer taraftan da aynı tarihte deprem bölgesinde olup da hayatlarını kaybeden KKTC vatandaşlarının da üzüntüsünü derinden yaşamaktadır.

Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji yıldız erkek ve kız takımlarından oluşan 39 kişilik kafileden 35 kişinin hayatlarını kaybetmeleri; hepimizde unutulmaz acılara sebep olmuştur. 6 Şubat tarihinden günümüze değin geçen süre zarfında en çok ihtiyacımız olan şeyin birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu gördük. Kayıpları geri getirmek mümkün olmasa da yaralarımızı ancak dayanışma ruhu içinde sarabiliriz.”

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden kabul edilen Hatay’ın tarihsel ve kültürel zenginliğinin her alanda olduğu gibi mutfağına da yansıdığını belirten Sibel Tatar, Hatay mutfağının Roma, Arap, Osmanlı mutfaklarından etkilense de tarihsel birikimi ve kültür zenginliği sayesinde kendine özgü bir mutfak kültürü yarattığını kaydetti.

Sibel Tatar, Hatay mutfağının 600’ün üzerinde yemek çeşidi ile UNESCO tarafından gastronomi şehri unvanı aldığına işaret ederek, Hatay mutfak kültürünün, mutfak araç gereçlerinin ve yöresel tariflerin korunarak nesilden nesle aktarımının önemine değindi.

Sibel Tatar, kendisinin öncülüğünde çalışmaları süren Gelenekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı isimli gastronomi kitabının da bu bağlamda önemine işaret etti.

Teşvikler, krediler, eğitimler ve oluşturulacak politikalar ile Kıbrıs gastronomisinin de Kıbrıs turizmine kazandırılarak Kıbrıs turizminin önemli bir parçası olması gerektiğini dile getiren Sibel Tatar, kadın dayanışmasının ve cesaretinin yarattığı önemli potansiyele vurgu yaptı.

“Sibel Tatar, “Kadınlar, kararlılıkları, çalışkanlıkları cesaretleri, güçlü duruşları ile öncelikle ailelerini, sonra işlerini şehirlerini, bölgeyi ve ülkeyi ayağa kaldırabilecek potansiyele sahiptirler. Kadın, kadının yurdudur, yaslandığı dağıdır, tutunduğu dalıdır. Gün, bir olma, beraber olmak, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür” şeklinde konuştu.

“Kadın Kadının Yurdudur” festivaline emek veren herkese teşekkür eden Sibel Tatar, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

“Kadın kadının Yurdudur Festivali “yarın Lefkoşa’da Gİ-KA Koop İstasyon’da devam edecek.