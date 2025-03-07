Uzun bekleyiş ve titiz çalışmaların ardından yeniden topluma kazandırılan Girne Antik Liman’da geriye dönüş yaşandı.

İzinsiz ve limanın tarihi dokusuna uymayan tente çalışması, kısa sürede Turizm Bakanlığı tarafından durduruldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler, “Antik Liman’da her şeye rağmen gecekondulaşma geri başladı” yorumlarına neden oldu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, işletmenin uygunsuz yapılaşmasının engellendiğini belirtti.