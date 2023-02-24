Girne Antik Liman’da başlatılan restorasyon çalışmaları esnasında tren rayları bulundu.

Tren raylarının, limanın yapımında ve hasar gören Cafer Ağa Camisi’nin onarımında kullanılan taşları taşımak için 1897 yıllarında yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile konuyu duyuran Faik Gencer, şu ifadeleri kullandı:

“Adına yakışır şekilde bugün Girne Antik Liman’da yapılan çalışmalar sırasında tarih fışkırdı... 1897’de kurulmuş liman içerisindeki tren rayları bulundu. Meğer hasar gören Cafer Ağa Camimizde bu raylardan taşınan taşlarla tamir edilmiş.”