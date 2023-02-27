Tarihi Girne Antik Liman'nda, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın başlattığı renovasyon ve restorasyon projesi ilerliyor.

Proje kapsamında yapılan kazılarda ise, Antik Liman'ın tarihi katman katman toprak altında gün yüzüne çıkıyor.

Hafta sonu yapılan zemin kazılarda, İngiliz Sömürge dönemine ait rayların ortaya çıkabilmesi heyecan yarattı.

Başbakan yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakan Fikri Ataoğlu, bugün Antik Liman'daki çalışmaları inceledi, Girne Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ekiplerinden bilgi aldı.

Bakan Ataoğlu, BRT'ye yaptığı açıklamada ülkedeki en önemli tarihi turistik noktalardan biri olan Antik Liman'ın yıllardır ihmal edildiğini ancak bu projeyle birlikte hak ettiği değere kavuşturulacağını belirtti.

Ataoğlu, "Proje akışına uygun ilerliyor. 1 Aralık’ta bağladık, üçüncü aya girildi, havanın da elverişli olması nedeniyle proje çalışmaları devam ediyor." dedi.

4 etaptan oluşan projeyle tarihi binalar ve zeminin orijinaline uygun hale getirilerek yekpare bir görünüme kavuşturulacağını söyleyen Ataoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ataoğlu, limanda zemin kazıları sürerken, bazı tarihi Bulgulara da rastlandığını hafta sonu İngiliz Sömürge dönemine ait rayların gün yüzüne çıktığını dile getirdi.

Ataoğlu, uzmanların yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, Antik Liman’ın tarihine ait bu değerleri, ışıklandırılmış cam bir zemin oluşturarak yerinde sergilemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Projenin tamamlanmasının ardından, Antik Liman'ın Bakanlıktan yerel yönetime mal sahiplerinden işletme sahiplerine tüm kesimlerin yer alacağı bir komite tarafından idare edileceğini de dile getiren Ataoğlu, projenin sürekliliği açısından bunun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ataoğlu, limanda 4 etabın tamamlanmasının ardından, limanın arka sokaklarının bu projeyle uyumlu hale getirmek için de çalışacaklarını dile getirdi.