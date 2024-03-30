Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şenkul, “Önümüzdeki günlerde aydınlatma armatürleri monte edilecek ve bölge ışıl ışıl olacak” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Çalışmalar öngördüğümüzden 2 hafta uzun sürdü, bu noktada başta bölge halkı olmak üzere anlayışlı yaklaşımları için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederken yaşanan gecikme için de özür diliyoruz” dedi.

“Çok yakında Ramadan Cemil Meydanı ve Ziya Rızkı caddesi için proje yarışmasına çıkacağız” diyen Şenkul, şöyle devam etti:

“Yarışma sonucuna göre de Kasım ayında Ramadan Cemil Meydanı ve Ziya Rızkı Caddesinde (çarşı) çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. Az laf, çokça iş…”