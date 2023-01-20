Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ilk Köy Meclisi toplantısının Bellapais köyünde gerçekleştirildiğini aktardı.
Şenkul, “Heyecanlı, umutlu bir kitle ile buluşmanın heyecanı içindeyiz” dedi.
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ilk Köy Meclisi toplantısının Bellapais köyünde gerçekleştirildiğini aktardı.
Şenkul, “Heyecanlı, umutlu bir kitle ile buluşmanın heyecanı içindeyiz” dedi.
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