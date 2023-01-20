Şenkul, “Heyecanlı, umutlu bir kitle ile buluşmanın heyecanı içindeyiz” dedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ilk Köy Meclisi toplantısının Bellapais köyünde gerçekleştirildiğini aktardı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.