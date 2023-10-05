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Soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Sviaoslav Andreevıch Sobinov kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol köprücük kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

İkamet izni olmadığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı

İkamet izni olmadığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 07.00 sıralarında, Girne-Esentepe ana yolu üzerinde, Sviaoslav Andreevıch Sobinov (E-20) yönetimindeki UK 733 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Acalpuco kavşağından dikkatsizce Beşparmaklar Caddesi’ne giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden E.U'nun (E-68) yönetimindeki LG 555 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

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