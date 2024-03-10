Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.03.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 14-15’inci kilometreleri arasında, Lale ŞEVKETOĞLU (K-46) yönetimindeki PM 927 plakalı salon araç ile bir işletmenin park yerinden anayola dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Güzelyurt istikametine doğru 208 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Abdurrahman YILDIZ (E-55) yönetimindeki CS 477 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan Lale ŞEVKETOĞLU, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. CS 477 plakalı araç sürücüsü Abdurrahman YILDIZ ise tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.