İki etap halinde planlanan projede, limanın güvenlik ve yolcu konforunu artırmaya yönelik önemli adımlar atıldı.

Güvenlik ve Konfor Ön Planda

Projenin ilk etabında, liman iç bölümü, gümrük alanı ve dış kısımların modernize edilmesi sağlandı. Bu kapsamda:

• Aydınlatma sistemleri yenilendi,

• 59 adet güvenlik kamerası kurularak güvenlik önlemleri artırıldı,

• İnat odalarına yeni klima sistemleri yerleştirildi,

• Yolcu geçişlerini düzenlemek amacıyla şerit bariyerleri alınıp kullanıma sunuldu.

Tüm bu çalışmalar tamamlanarak limanın daha güvenli ve işlevsel hale gelmesi sağlandı.

İkinci Etapta Güvenlik Cihazları Kuruldu

İkinci etapta ise yolcu ve yük güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla:

• 4 adet X-Ray cihazı,

• 4 adet metal kapı dedektörü,

• 2 adet klima sistemi için ihale süreci tamamlandı.

Kurulum çalışmaları Şubat 2025’te başarıyla gerçekleştirilerek liman, uluslararası güvenlik standartlarına uygun hale getirildi.

Hizmet Kalitesini Artıran Önemli Bir Adım

İçişleri Bakanlığı, Girne Limanı Modernizasyonu Projesi ile hem yolcuların hem de liman çalışanlarının güvenliğini ve konforunu artırmayı hedeflediklerini belirtti. Modernize edilen altyapı sayesinde limanda daha hızlı, güvenli ve düzenli bir geçiş süreci sağlanarak, KKTC’nin uluslararası ticaret ve turizm bağlantıları güçlendirildi.