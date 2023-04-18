Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Dairesi ile Sahil Güvenlik ekipleri, açık denizde bulunan bir gemiden kaynaklanan yakıt sızıntısı olduğu tahmin edilen kirlilik ile ilgili çalışmalar yürütüyor.

Yaklaşık 100-120 metrelik bir şerit halinde olan sızıntı için temin edilen absorbe sosisler kullanılarak emilme işlemi gerçekleştiriliyor. Daha sonra emilen yakıt, imha edilecek.

Sızıntının çevreye olan etkisini minimize etmek için Çevre Dairesi ile Sahil Güvenlik ekipleri gerekli önlemleri almaya başlayarak denizdeki canlıların ve çevrenin zarar görmemesini yönünde çalışma yürütüyorlar.

Kaynak: Kıbrıs Postası