Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 17.00 sıralarında, Girne-Tatlısu ana yolunun 10-11’inci kilometreleri arasında, Dmıtrıı Vıacheslavovıch Popov (E-47) yönetimindeki ZNH 090 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan araçların geçmesini beklemeden dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ataberk Karadeniz (E-19) yönetimindeki FM 523 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Yağmur geliyor... Yağmur geliyor...

Çarpmanın etkisiyle geri sağa doğru savrulan ZNH 090 plakalı araç, arkasında gelip yavaşlayan David Mıchael Ebsworth (E-71) yönetimindeki UK 049 plakalı aracın sağ ön kısmına da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan ZNH 090 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aıtalına Petrova (K-32) ve Arına Petrova (K-7), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.